【日盛投顧】量能不足 區間整理

◆盤勢分析

1. 週三台股呈現開高，惟追價買盤意願，指數回到平盤附近震盪整理，各類股普遍呈現整理，盤面欠缺主流，全場皆在平盤附近震盪整理，終場指數小跌 18.73 點，跌幅 0.17%，收在 10955.29，成交金額萎縮至 1093.16 億元。

2. 觀察台股技術面，3 月下旬、4 月上旬兩次回測半年線獲得支撐，指數進入整理格局，短、中期均線糾結於 10900 附近，預料下檔持續走揚的半年線 10800 附近將強勁支撐，惟上檔 3 月份高點 11120、元月份高點 11270 仍有沈重的型態壓力，在量能沒有出現穩定回溫前，預料指數不易一次攻克壓力，呈現反覆震盪整理機率居大，現階段指數在上有壓力、下有支撐的情況下，預料近期將在 10800-11200 附近呈現區間整理，盤面將呈現個別族群表現。觀察台股籌碼面，外資 - 57.67 億元、投信 + 2.60 億元、自營商 - 6.43 億元，三大法人合計賣超 61.50 億元。

非電個別族群成為盤面焦點 聚焦塑化、生技、機電

1. 觀察台股盤面結構，電子 - 0.43%、金融 + 0.11%、非金電 + 0.15%、櫃檯市場 + 0.32%，近期非金電表現明顯優於金融、電子，非金電包括塑化、生技、機電相關、風電、百貨、環保皆持續有表現空間；金融股稍有表現，近期以中小型金控或銀行較有表現；至於電子股，近期持續相對弱勢，僅個別族群表現，短線以被動元件、電競、PA、設備、記憶體相關、材料通路較具表現空間。