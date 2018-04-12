蘇寧宣佈投資商湯科技 利用AI創新推進智慧零售戰略

《財富》世界 500 強公司蘇寧易購（蘇寧控股集團旗下中國最大的全渠道智慧零售商）最近參與了商湯科技的 C 輪融資。商湯科技是全球領先的人工智能 (AI) 公司和深度學習平臺開發商。雙方未來還將在智慧零售、金融科技和智能投顧等領域開展深度合作。



AI 已成為 2018 年零售業最值得關注的趨勢之一。這項創新技術已開始在打造個性化的產品、庫存、服務和體驗方面發揮重要作用，將在線上和線下提高消費者滿意度和企業效益。作為一家領先的零售企業，蘇寧擁有超過 27 年的市場經驗，在各產業擁有 6 億註冊用戶，已構建了屬於自己的零售生態圈，收集了海量與不同消費場景相關的大數據分析。透過與商湯科技的合作，蘇寧旨在透過整合 AI 技術應用，進一步擁抱智慧零售轉型。







蘇寧易購副總裁孫為民先生表示：「智慧零售本質上就是零售要素的數字化，以及零售運營各個環節的智能化，因此未來人工智能將在智慧零售領域發揮越來越重要的作用。商湯作為國內人工智能行業領頭企業，其聚焦原創技術，打造人工智能商業生態的理念，與蘇寧智慧零售戰略佈局不謀而合。雙方合作後蘇寧將人工智能運用在零售生態圈，而透過互聯網零售場景，零售大數據也將反向賦能人工智能技術，為廣大消費者帶來更貼心的消費體驗。」







商湯科技是中國最大的 AI 獨角獸企業，專注於電腦視覺和深度學習技術，已與 400 多家國內外知名企業建立合作，涵蓋零售、製造、汽車、安防、金融科技、移動互聯網和機器人等眾多行業。在這項投資之前，蘇寧曾在 2017 年與商湯科技合作開發蘇寧無人店。這種創新的商店模式利用人臉識別和視像識別實現了全自助式的購物體驗並能更好實現消費趨勢的大數據分析，充分證明了在 AI 和 O2O 技術驅動下，蘇寧智慧零售戰略的優勢。







除了無人店之外，蘇寧還取得了多項零售技術成果，包括 Biu 機器人、「Smart Sue」購物助手、AR 易購和 AGV 倉儲。未來，蘇寧將透過戰略投資和技術合作，持續與全球領先的研發機構建立強有力的合作關係，以不斷加強其技術實力。此外，蘇寧擁有南京、北京、上海、杭州、武漢和矽谷六大研發中心，建立了屬於自己的科技集團，為各行各業和消費者打造更先進的智慧零售產品與服務。



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