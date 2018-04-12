繼幣安之後 OKEx也要轉戰馬耳他

摘要：OKEx 是繼幣安之後第二家轉戰馬耳他的擁有中國創始背景的數位貨幣交易所。OKEx 管理層已與馬耳他政府及監管領導人會面，詳細了解他們的立法和監管計劃，並提供書面反饋及進行公開對話。

OKEx 正式宣布將業務拓展至馬耳他。管理層已與馬耳他政府及監管領導人會面，詳細了解他們的立法和監管計劃，並提供書面反饋及進行公開對話。

OKEx 首席執行官李書沸在公告中表示：

我們期待與馬耳他政府合作，他們思維的前瞻性與我們的中心價值觀同步，最重要的包括：以保障投資者及公眾為大前提、嚴格遵守反洗錢及「了解你的客戶」 (KYC) 的監管規定、決心創新及持續發展區塊鏈生態的平衡和穩定。

來自：OKEx

OKEx 是繼幣安之後第二家轉戰馬耳他的擁有中國創始背景的數位貨幣交易所。4 月 6 日據媒體報導，幣安 CEO 趙長鵬表示，在過去兩周裡面已經有超過 20 個大型加密貨幣項目確認在馬耳他設立辦事處，或者進駐，或者投資。

幣安在被日本金融廳警示涉及非法經營後，於 3 月 26 日決定把大本營搬到馬耳他，並得到該國總理的歡迎。很多中國背景的區塊鏈項目也追隨幣安腳步，準備遷往馬耳他。

據 Cointelegragh 4 月 9 日報導，馬耳他金融服務部長 Silvio Schembri 公開表示，馬耳他一直積極有效地為區塊鏈技術提供法律框架，制定三項立法草案正在公開徵求意見，分別是 MDIA（馬耳他數字創新局）條例草案；TAS（技術服務提供商法案）條例草案；VC（虛擬貨幣）條例草案。

Schembri 表示，在同幣安創始人趙長鵬的會談中，他解釋了馬耳他在 2 月份啟動的針對區塊鏈技術的政策文件和長期願景，希望監管部門釋放出持續的機會而不會妨礙創新。他表示，最終的願景是讓馬耳他成為區塊鏈島。

OKEx 首席風險官兼政府關係負責人 Tim Byun 在今日公告中表示：

馬耳他的虛擬金融資產法案是行業和政府攜手合作推動新興區塊鏈 / 數字資產行業的堅實基礎。相關措施將有助於培養一個盡責，合規及健康的生態系統。

地中海島國馬耳他自 2004 年 5 月開始便成為歐盟成員國之一，並在 2007 年加入申根區域，公民受美英加澳等 166 個國家免簽待遇。

繼 2014 年初馬耳他政府頒布《馬耳他公民權以及護照投資移民法案》後，2015 年 8 月 25 日又頒布了馬耳他永久居留與簽證計劃，申請者只需要完成政府制定的 25 萬歐元公債投資，一人申請，配偶、27 歲以內未婚子女以及 55 歲以上父母、祖父母皆可一同獲得身份。

『新聞來源／華爾街見聞』