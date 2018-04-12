國際油價小幅回落 但仍受中東緊張情勢支撐

美國總統川普揚言空襲敘利亞，導致美俄衝突加劇、中東緊張情勢升溫，週三國際油價攀上 2014 年 12 月以來新高，週四 (12 日) 則小幅回落，但支撐力道仍在。

根據 Investing.com 報導，美東時間週四凌晨 4 點 47 分，西德州中級原油期貨下跌 13 美分 (0.19%)，至每桶 66.69 美元；布蘭特原油期貨下跌 22 美分 (0.32%)，至每桶 71.85 美元。

美國能源情報署 (EIA) 週三公布週報，截至 4 月 6 日當週，美國原油庫存增加 330.6 萬桶，遠高於市場預期的減少 60 萬桶。

此外，上週美國原油產量，來到平均每日 1,053 萬桶的新高紀錄，較 2016 年中旬大增 25%。

不過，市場仍將注意力，擺在中東的緊張局勢上。

俄羅斯駐黎巴嫩大使 Alexander Zasypkin 週三接受媒體訪問時說，若美方空襲敘利亞，其飛彈都將被擊落，甚至連發射地點，也會被摧毀。

川普不甘示弱，於推特發文稱，俄羅斯放話要擊落美國飛彈，「等著瞧，最棒、最新、最聰明 (smart) 的飛彈要來了！」

川普推文一出，國際油價應聲走揚，布蘭特原油一度攀上 2014 年以來新高。

敘利亞本身，並非重要產油國，市場所擔憂的，是發生於此地的衝突，可能影響整個中東地區的原油供應。