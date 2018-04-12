太平洋航運(02343-HK)一季度超靈便型乾散貨船日均租金為11250美元

太平洋航運(02343-HK)公布，集團于第一季度錄得小靈便型及超靈便型乾散貨船按期租合約對等基準的日均租金(淨值)分别為9,360美元及11,250美元，與2017年同期比較分别上升了25%及40%，表現較波羅的海小靈便型(BHSI)及波羅的海超靈便型(BSI)乾散貨船現貨指數分别高出16%及10%。

于1月，公司已獲交付于2017年8月時承諾購買的五艘貨船中的最後一艘貨船，令營運中的自有船隊數目增至106艘。連同租賃貨船，公司于期内合共營運平均228艘貨船。盡管公司的自有船隊擴大，但由于中國鋼鐵出口量下跌，故減少租入短期租賃貨船，因此公司于期内的運力與去年同期大緻相若。

公司自有貨船的比例較高以及其主要成本固定，故受惠于自去年起有所改善的市場。自有小靈便型及超靈便型乾散貨船在計入一般及行政管理開支後的收支平衡水平分别為每日約8,300美元及9,100美元。

于2018年第一季度，在供求情況進一步改善下，小靈便型及超靈便型乾散貨船的現貨市場日均租金淨值分别為8,070美元及10,190美元，平均現貨市場租金較去年同期上升28%及32%。

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