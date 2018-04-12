柏騰攻表面處理 跨足5G手機 打入陸品牌廠 輪圈新工藝獲台廠青睞

低溫真空濺鍍業者柏騰 (3518) 全力搶攻 3C、汽車輪圈表面處理商機，開發「多層離子鑲嵌工藝」技術，除了輪圈獲得汽車原廠品牌的青睞，今年也首度跨入 5G 手機市場，打入中國大陸一線品牌廠供應鏈，下半年力圖單月單季轉盈契機。因應轉型發展，該公司在產能上也做出大幅度的調整，林口新廠預計 5 月底開始上線，主要以技術研發以及台灣汽車輪圈市場就近供貨，目前車廠訂單已有斬獲，包括進口品牌與國產品牌均有；此外，3C 以大陸廠為主，蘇州廠從 EMI 處理業務調整設備搶攻表面處理。



柏騰總經理王嘉業指出，過去該公司以筆電的防 EMI(電磁干擾) 業務為主，屬於功能性導向，業績佔比高達八成，不過，在塑膠外殼筆電式微，金屬機殼筆電取而代之之後，防 EMI 需求大減，導致該公司業績下滑，因此，近年柏騰透過既有技術積極轉型表面處理製程，除了進攻筆電金屬機殼防指紋、耐刮、增亮以提升質感等需求之外，隨著 5G 時代來臨，5G 手機的玻璃背蓋表面處理業務也成為目標之一，並在今年取得中國市場成果。



他透露，中國 5G 手機客戶在元月已經開始小量供貨，預計本季至第三季為大量出貨時期。



至於汽車輪圈業務，該公司透過其「多層離子鑲嵌工藝」技術，打破市場過去對輪圈外觀設計的限制，並拉開與水電鍍製程的差距。此工法乃利用多層離子鍍技術結合特殊噴塗製程，透過合金材料結合特殊塗料，以不同的濺射方式呈現金屬與色彩豐富層次的質感。



該公司在汽車輪圈業務上，於浙江吉安設立兩座工廠，年產百萬顆供應北美、日本與中國等市場，獲得包括福特、凌志、NISSAN、RAYS 等品牌的高階車款輪圈選配項目與國外知名改裝品牌採用。這次在台北國際汽車零件展正式展出「多層離子鑲嵌工藝」，將在林口新廠導入此一新製程，並供貨台灣汽車品牌客戶，之後揮軍中國與美、歐、日市場。



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