賴清德拍板軍人年改五成二不受影響

眾所注目的軍人年改草案今（12）日在行政院院會通過，樓地板維持 38990 元，服役滿 20 年起支俸率為 55%，年增俸率 2%，軍官最高俸率不超過 90%，士官最高俸率不超過 95%。政委林萬億指出，多數軍人的俸率會落在 55% 至 75% 之間，約有五成二的軍人都不受影響。

行政院長賴清德表示，感謝林萬億的督導，以及國防部與退輔會的努力。年金改革是社會各界關注的重大議題，公教人員年金法案，經總統蔡英文於去年八月九日公布，其中涉及年金改革相關重大政策於今年七月一日施行。軍人年金改革部分，遵照總統指示，採單獨專案處理，嚴謹考量國軍服役特性，並且在「長留、久用」，從優照顧國軍權益的基礎上，參酌先進國家軍人退撫制度及我國國情，兼顧與公教人員衡平，使軍職人員退撫制度更為合理健全。

賴清德說，本案送請立法院審議後，請國防部及退輔會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，並持續加強對外說明，化解疑慮，早日完成修法程序。

軍人年改草案指出，月退俸領請資格，仍維持服役滿 20 年得請領退休俸，起支俸率為 55%，年增俸率為 2%，俸率採計上限依計年資計，軍官最高俸率不超過 90%，士官最高俸率不超過 95%；維持「一次補償金」，現役人員不設定最低保障金額，退伍人員為少尉一級本俸及專業加給合計數額（38990）。

18% 優惠存款部分，領月退俸者分 10 年調降，優存本金於公布施行後第 11 年全數歸還，並採溫和漸進的方式，逐年調降，強調新制有利募兵制推動，服役年資越長，俸率越高，鼓勵服役人員長留久用。

林萬億表示，以大多數軍人服役在 20 年至 30 年計算，新制上路後，多數軍人的俸率會落在 55% 至 75% 之間，也希望軍人年改的實施日期，能與公教於七月一日同步實施。此外，約有五成二的人，只要月退所得低於樓地板 38990，退休俸率不到 55% 的，都不受影響。

退輔會估算，目前領月退俸，受到這次軍人年改影響的士官約有 5050 人，校級軍官 49029 人、將官 2233 人。

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