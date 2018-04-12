6成8女性遇過職場性騷擾傳產、製造業比例最高

由美國好萊塢引爆的「#Me Too」反性侵性騷運動在全球各地如火如荼的展開，台灣近日也出現科技大廠遭到求職者指控性騷擾與女主播在臉書控訴遭到性騷擾的事件，根據人力銀行統計，有 6 成 8 女性在職場遭遇過性騷擾，以有意的碰觸、言語騷擾比例最高，發生性騷擾的地點以辦公空間最多；此外，調查也發現，發生性騷擾比例最高的產業分別是傳產 / 製造業、教育及政府團體為最多。

為了解上班族遭遇職場性騷擾的情況，1111 人力銀行特別設計「職場平權調查」，結果發現，50.7% 的上班族曾經遭遇過職場性騷擾，交叉分析性別發現，有 6 成 8 女性在職場遭遇過性騷擾，男性則有近 2 成遭到職場性騷擾，性騷擾的類型以有意的碰觸（67.6%）、言語騷擾（61.5%）比例最高，其次是侮辱、歧視態度與行為（35.5%）、被盯著看（31.5%），以及摟肩摳手（25.6%）。

調查也發現，發生性騷擾的地點以辦公空間占 60.6% 最多，排第二的是公開場合占 24.7%，第三則是密閉式場所占 16.0%，發生性騷擾的時間場域則以上班時間占 65.7% 最多，其次才是下班以後占 12.4% 和外出洽公占 6.8%；此外，出手騷擾的人以同事（33.0%）、老闆（22.7%）、直屬主管（14.5%）比例最高。

人力銀行表示，對女性伸出狼爪的以同事最多，男性則以直屬主管比例最高，不過卻有 4 成 6 的當事人會選擇隱忍，值得注意的是，進一步分析發現，在遭受性騷擾後，58.3% 的男性會選擇隱忍，比女性 44.4% 選擇隱忍的比例更高。

此外，調查也發現，在講求男女平權的職場環境中，發生性騷擾比例最高的產業分別是傳產 / 製造業 24.7%、教育 / 政府團體 13.4%，以及工商業服務業 11.0%，遭到性騷擾的職務位階以基層正職人員 78.5% 比例最高，其次才是工讀生 8.3%。

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