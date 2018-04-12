【大行報告】花旗：滬深港通擴容影響有限 繼續看好港交所(00388-HK)

香港證監會及中證監昨日(11日)宣布，5月1日起滬深港通額度擴大四倍，滬、深股通每日額度各擴大至520億元人民币，南向的滬港通下的港股通及深港通下的港股通每日額度分别調整為420億元人民币。花旗于報告内表示，認為滬深港通擴容短期影響有限，因額度供不應求的情況甚少出現。

該行相信，監管當局此舉是為了顯示中國開放金融體系/市場的決心；逐步邁向人民币最終自由兌換；及為A股正式入摩後，短期潛在股市交投暢旺作好準備。預期未來將有更多放寬互聯互通限制的措施，如降低50萬元人民币資産門檻的規定，相信有更大的影響。

該行指，盡管受到中美貿易戰消息及通脹影響，港況股出現了顯著調整，但3月份以來，日均成交額仍維持于1300億港元，并未有迹象降至2018年前的水平。相信貿易戰潛在風險得到纾緩後，股份成交量將逐步回升。

花旗續指，新股市場強勁，尤其新經濟行業領域，長遠繼續看好港交所(00388-HK)，因香港鄰近内地，其仍是中資企業首選上市地，在中國資本帳未完全開放下，這些企業赴港上市可吸納更多國際資金。另外，新經濟概念市場十分龐大及增長迅速，料港交所及内地交易所均可受惠。維持看好港交所，目标價420港元，評級「買入」。

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