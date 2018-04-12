台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月12日

中國人民銀行行長易綱 11 日公布 12 項金融開放措施，並明確定出時間表：包括取消外資持股限制等六項要在 6 月底前開放；開放信託、消費金融等外資准入等六項舉措要在今年底實施。

台灣第一顆國際大藥，終於要正式開賣。中裕昨（11）日表示，旗下愛滋病新藥 TMB-355 最快 4 月底前開始銷售，最近銷售夥伴加拿大生技公司 Theratechnologies 將對中裕下單，中裕在美國已備妥數千瓶針劑貨量，將於 4 月開始貢獻營收。

聯發科業績逐步回溫，在法人圈同聲看好聯發科正朝向復甦軌道前進的情況下，執行長蔡力行昨（11）日確認，智慧手機內的半導體含量持續增加，今年 3 月出貨量開始成長，今年聯發科業績可望逐季向上成長。



聯合報

中美博弈 蔡總統出手尋著力點

廈門 60 條、溫州 24 條惠台上桌

祖克柏全身而退 臉書股價漲 4.5%

經濟日報

陸 12 項金融大開放

中裕國際級大藥 在美開賣

櫃買三拚 力抗陸股磁吸

蘋果日報

國壽：六福皇宮租金 8 年減 2 成

台北電腦展 聚焦 6 大亮點

股東會紀念品 宏達電送後背包

中國時報

新南向挫敗連連

空汙致死罪重判無期 罰 3000 萬

陸將開滬倫通 滬深港通擴 4 倍



工商時報

蔡力行：聯發科逐季旺

新南向缺一角 國銀攻不進大馬

股王今法說 2 問與 2 變數

自由時報

持股台新金逾 10％ 金管會盯泛寶佳

亞銀：亞洲成長穩定 美中衝突是變數

半導體業洗牌 日本沒落亞太區崛起

