台灣主要報紙重要財經新聞 2018年4月12日

中國人民銀行行長易綱 11 日公布 12 項金融開放措施，並明確定出時間表：包括取消外資持股限制等六項要在 6 月底前開放；開放信託、消費金融等外資准入等六項舉措要在今年底實施。
台灣第一顆國際大藥，終於要正式開賣。中裕昨（11）日表示，旗下愛滋病新藥 TMB-355 最快 4 月底前開始銷售，最近銷售夥伴加拿大生技公司 Theratechnologies 將對中裕下單，中裕在美國已備妥數千瓶針劑貨量，將於 4 月開始貢獻營收。
聯發科業績逐步回溫，在法人圈同聲看好聯發科正朝向復甦軌道前進的情況下，執行長蔡力行昨（11）日確認，智慧手機內的半導體含量持續增加，今年 3 月出貨量開始成長，今年聯發科業績可望逐季向上成長。
聯合報
中美博弈 蔡總統出手尋著力點
廈門 60 條、溫州 24 條惠台上桌
祖克柏全身而退 臉書股價漲 4.5%
經濟日報
陸 12 項金融大開放
中裕國際級大藥 在美開賣
櫃買三拚 力抗陸股磁吸
蘋果日報
國壽：六福皇宮租金 8 年減 2 成
台北電腦展 聚焦 6 大亮點
股東會紀念品 宏達電送後背包
中國時報
新南向挫敗連連
空汙致死罪重判無期 罰 3000 萬
陸將開滬倫通 滬深港通擴 4 倍
工商時報
蔡力行：聯發科逐季旺
新南向缺一角 國銀攻不進大馬
股王今法說 2 問與 2 變數
自由時報
持股台新金逾 10％ 金管會盯泛寶佳
亞銀：亞洲成長穩定 美中衝突是變數
半導體業洗牌 日本沒落亞太區崛起