燿華傳接獲蘋果平板及Mac板轉單 股價爆量大漲

上市 PCB 廠燿華電子 (2367-TW) 受惠本身 HDI Anylayer 高階板產能充足且技術水準達高標準，今 (12) 日傳接獲美商蘋果將第 2 季大量 iPad 及 Mac Book 的 PCB 移轉訂單，今日股價爆量上漲。

燿華及華通 (2313-TW) 原本即為蘋果 iPad、iPhone 及 Mac Book 板的供應商，燿華主管今天表示，不對單一客戶的訂單進行評論。

PCB 業界研判，燿華新增蘋果訂單，可能自美商 AT&S 轉出，因此儘管蘋果轉單，也不影響另一間供應商華通原有的訂單量。

燿華 3 月營收達 14.92 億元，符合法人預期，月增 33.26%，年增 14.75%，今年首季營收為 44.41 億元，季減 27.48%，年增 19.77%，已達去年第 3 季旺季水準，法人估計，燿華電子第 2 季營收將至少能維持首季的水準之上。

燿華電子去年下半年營運逆轉勝，第 4 季獲利 6.96 億元創新高全年稅後純益達 6.74 億元，每股純益 1.24 元，全年轉虧為盈，毛利率 15.88%，年增 8.26 個百分點，稅後純益達 6.74 億元，較上一年轉虧為盈，每股純益達 1.24 元。

燿華今年首季汽車雷達板、軟硬結合板等出貨都明顯回溫。

燿華去年投資 20 億元資本支出，擴充設備因應客戶對產品規格要求，主要在改善軟硬結合板設備，下半年已明顯發揮效益，今年預估可再增加 15-20% 產能，今年資本支出金額預估達 10-15 億元。

燿華電子今天早盤爆量近 2 萬張，股價漲幅逾 5.5%。