美股盤中─川普說飛彈即將來到敘利亞 道瓊下跌逾220點

美國股市週三下跌，道瓊盤中一度下跌逾 220 點。川普總統在推特上嘲弄俄羅斯說，準備好，飛彈可能會攻擊敘利亞。該談話使得股市受到壓力。

台北時間 24:00

道瓊工業平均指數下跌 117.27 點或 0.48% 至 24290.73。

Nasdaq 指數上漲 14.19 點或 0.19% 至 7108.49。

S&P 500 指數下跌 2.08 點或 0.08% 至 2654.79。

銀行股帶動跌勢，高盛與摩根士丹利股價均下跌逾 1%。

川普發布推文說：「俄羅斯誓言要擊落所有射向敘利亞的飛彈。準備好，俄羅斯，飛彈即將來到，又新又好又有智慧的飛彈。你們不應與使用化武的禽獸為伍，他殺害自己的同胞，還樂此不疲。」

避險工具，如黃金與美國債券，價格上漲。原油價格亦走高。

分析師說，這件事並非意外，川普已有所暗示。是回應的語氣讓投資人意外。

俄羅斯駐黎巴嫩大使告訴媒體說，俄羅斯將擊落美國射向敘利亞的飛彈，川普總統因而有所回應。週末，敘利亞總統阿薩德涉嫌進行化武攻擊，造成叛軍佔領區數十人死亡。

週二，華爾街強勢上揚，道瓊大漲逾 400 點。美國股市週二氣氛樂觀，中國國家主席習近平說，計畫進一步開放中國經濟，措施包括降低汽車進口關稅。

台北時間凌晨 02:00 聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將公布 3 月會議記錄。