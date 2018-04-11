【華冠投顧】 林驛銘:台股連三紅，站上所有均線!三月營收成長出頭天!

美股大漲逾 400 點，台股金融 + 科技股等營收報喜，激勵大盤指數今日開高躍過月線，重新站上所有均線之上，終場上漲 46 點，以 10974 作收，成交量 1291 億元，價漲量縮格局。

清明連假後，昨日指數站上季線，今日跳空站上月線，目前位置在短中長期均線之上，不過可惜今日雖漲，但大盤成交量卻是萎縮下來，比起昨日 1418 億元少了 127 億元，需注意! 因此，明日盤勢震盪難免，衝高不要過度追價。就台股整體趨勢而言，我們認為目前仍是區間震盪，多空在糾結之中，並未真正脫離，大家操作尚須謹慎小心。盤面結構方面: 三大指數漲幅差不多，電子指數漲 0.45%，金融指數漲 0.37%，傳產指數漲 0.43%! 上漲家數大於下跌家數，36 檔股票漲停板! 強勢股題材相當多，尤其是三月營收成績亮眼公司，包括: 風電股上緯股 (3708)，中鋼構(2013) 漲停，生技股寶齡富 (1760)，佐登 KY(4190)，和康生(1783)，慧智(6615)，美時(1795)，益得(6461)，生華科(6492) 等漲停，光學鏡頭揚明光 (3504) 漲停，先進光 (3362) 大漲，遊戲股智冠 (5478)，大宇資(6111) 漲停，光碟片廠中環 (2323)，錸德(2349) 漲停，其它包括艾恩特 (3646)，寬魚國(6101)，盈正(3628)，茂綸(6227)，動力 KY(6591)，昇銳(3128)，大毅(2478)，堡達(3537)，事欣科(4916)，佳邦(6284)，華研(8446)，浩鑫(2405)，盤亞(4707)，聯鈞(3450) 等

台股連三漲，不過提醒各位今日雖漲但價漲量縮，接下來震盪難免，選股方向以題材股還有三月營收表現亮眼公司為考量!

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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