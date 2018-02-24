〈觀察〉建商追求多角化及穩定收益 投資飯店不停歇

全台房市緩步築底中，不過近年建商仍紛紛投入觀光飯店布局，今年率先登場的是亞昕國際 (5213-TW) 第 2 季在林口開設的福朋喜來登飯店開幕營運，亞昕另將在馬來西亞馬六甲打造擁有 310 間客房的渡假飯店，預計 2020 年開幕，兩者各投資 20 億元。

亞昕董事長姚連地在現有台灣及海外地產開發外，另一企圖心是建立連鎖飯店事業經營，並將飯店事業推向上市掛牌。而飯店業轉向飯店觀光布局，除亞昕投資飯店剛起步，興富發 (2542-TW) 等大型建商集團也緊追在後，興富發的飯店事業就預計，將在新北市金山、台中七期、高雄美術館區以及台南億載金城附近等 4 個地區，經營飯店事業。

台灣的建商投資飯店經營，早已達連鎖規模，如麗寶機構的福容飯店已在全台開出 15 個營運據點，力麒建設 (5512-TW) 也早已布局觀光飯店，並積極推動多元化品牌經營；皇鼎建設 (5533-TW) 在台灣的台北、台中及台南也開出 5 個分館的富信飯店，鄉林 (5531-TW) 的涵碧樓飯店，更橫跨兩岸，在台灣的日月潭之外，更跨足中國大陸的青島、南京及成都等地。

在房市經營環境改變之下，建商大舉投入飯店的經營，並未因旅遊業景氣下修而停下腳步，主要考量點在長期穩定收益，因此啟動多角化經營，尤其飯店本身就是具有穩定收益的商用不動產；此外，建商透過與國際品牌飯店管理業者合作，也有助建商所推出的建案，能學習採用「飯店式管理」物業模式，也是對本身建案的加分效果，等於是一舉多得。