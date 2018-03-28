〈亞都麗緻集團展望〉飯店業求售潮不停 台北館客房大翻新今年營收可望成長

亞都麗緻餐旅集團 (5703-TW) 總經理徐儷萍今 (28) 日指出，各地新飯店陸續完工投入市場，飯店業仍處高度競爭狀態，今年飯店市場仍然很辛苦，可說是在谷底，預期飯店求售潮不會歇緩，不過，今年在台北亞都麗緻大飯店全面完成整修後，可望推升全年營收正成長。

台北亞都去年共 4 個樓層整修，合計改裝 80 間客房，今年趁著第 1 季相對淡季再啟動第二波整修，改裝多達 102 間客房，預計 5 月初可完工。

由於整修期間住房收入下滑，再加上大環境競爭，亞都去年全年合併營收衰退 8.06% 至 8.88 億元，並導致全年虧損 760 萬元，為近年罕見。

而今年前 2 月也因為第二波整修，使營收持續衰退 21%；這二波整修合計耗資約 2 億元。

不過，徐儷萍表示，整修後要努力拉抬台北亞都的房價，若順利，今年全年營收可望正成長。

除了住房業務展望保守，亞都今年館外餐飲並無積極的拓點計畫，仍維持館外一家麗緻巴賽麗、2 家天香樓 mini 為主力，但代理的澳洲果昔品牌將透過快閃店的方式到各大百貨駐點，並搭配天香樓 mini 的餐點共同推廣品牌知名度。

台北亞都館內天香樓自獲得米其林一星加持後，推升 3 月餐飲業績熱絡，徐儷萍也看好後續可帶動飯店聚客能力。