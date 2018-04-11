今天 祖克柏代表整個科技行業「受審」

摘要：分析認為，在科技巨頭成長之時，美國政府沒有對其進行監管；但在本周的聽證會之後，立法者所決定的 Facebook 的未來，將對谷歌、亞馬遜乃至全美科技行業造成影響。

今日，中國社交媒體平台網友把這麼一個影音送上了熱搜：面對美國議員調侃「Facebook 只能在美國成功」，祖克柏耿直回答，「中國也有不少網路巨頭啊」，引發全場鬨笑。

影音中，祖克柏終於一改萬年不變的「灰 T 恤搭牛仔褲」，正正經經地「將頭髮梳成大人模樣，穿上一身帥氣西裝」，出席自己的聽證會首秀。

台北時間 4 月 11 日凌晨，祖克柏參加美國參議院司法與商業委員會的聯席聽證會，就「數據門」和 2016 年俄羅斯干擾美國大選等關鍵話題接受質詢。

但是，來到聽證會現場的雖只有祖克柏一人，美國商業委員會主席 John Thune 和加州民主黨議員 Dianne Feinstein 似乎都認為：祖克柏僅是一個代表，來此「受審」的乃是整個科技行業。

那麼，在這場被譽為「自上世紀 90 年代微軟壟斷案以來最為激烈的」一場科技界聽證會中，祖克柏究竟說了些什麼？

關於道歉：

「在營運公司時，我們犯了許多錯誤。從大學寢室裡創業至今，不犯錯是不可能的。」

在此前發布的聲明中，祖克柏就頻頻認錯稱，「未能以更廣闊的視角去看待自己的責任，這是一個巨大的錯誤。這是我的錯，我很抱歉。」

關於隱私：

「如果 Facebook 當時就了解到我們現在所知道的事，我們處理事情的方式將截然不同。」

Facebook 為何不及時將 2015 年就發現的外洩事件向 FTC 反映？祖克柏稱，公司錯誤地相信了劍橋分析公司已經刪除數據。

那 Facebook 內部是否有人拒絕向 8700 萬用戶透露其數據已外洩？祖克柏表示，沒有。

另外，祖克柏還對明尼蘇達州民主黨議員 Amy Klobuchar 提出的「用戶隱私被侵犯後，應在 72 小時內收到通知提醒」保持開放心態。

關於安全：

「我認為 Facebook 很安全。」

祖克柏稱，自己和家人都在使用 Facebook，Facebook 用戶均有一定控制權，可以決定誰才能看到自己發出去的內容。但他同時否認 Facebook 通過用戶的麥克風獲取數據投放廣告。

關於廣告：

祖克柏重申：通過廣告獲利的商業模式是「連接所有人」的最好途徑，並認為未來還是會有一款 FB 版本是免費的。

但他也承諾，決不允許廣告商和開發者的利益凌駕於 FB「連接所有人」這一使命之上。

關於監管：

Facebook 並非處於行業壟斷地位，願意接受「正確的監管」。

有參議員詢問，FB 是否願意依據未來可能的法律，轉變為「用戶自願加入」（opt-in）模式，而非用戶根據個人數據的使用情況「自願退出」（opt-out）模式，祖克柏稱需考察法律細節。

參議院司法委員會主席 Chuck Grassley 在開幕辭中表示：

科技界有義務回應人們對數據隱私和安全日益增長的廣泛擔憂，還應該重建公眾的信任。現狀已然行之無效。此外，國會必須決定是否需要提高隱私標準以及具體的執行措施，以確保使用科技產品的數十億消費者獲取資訊透明度和理解程度。

美國財經媒體 Quartz 分析稱，在科技巨頭成長之時，美國政府沒有對其進行監管；但在本周的聽證會之後，立法者所決定的 Facebook 的未來，將對谷歌、亞馬遜乃至全美科技行業造成影響。

祖克柏「不是一個人在掙扎」，整個社交媒體行業都牽涉其中，祖克柏在聽證會上需要回答的問題，也是谷歌、推特等公司無法逃避的問題。本周一，谷歌母公司 Alphabet 和推特也都受到了來自參議院的信件，要求其簽署對線上政治類廣告資訊增加披露的協議。

『新聞來源／華爾街見聞』