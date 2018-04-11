投資基金公會：互聯互通額度會逐步增大 A股被納入更多主要指數乃大勢所趨

今年6月A股將正式被納入MSCI新興市場指數，香港證監會及中國證監會今日發出聯合公告，滬股通及深股通新的每日額度將分別為人民幣520億元，而滬港通及深港通下港股通新的每日額度將分別為人民幣420億元。

於今日香港投資基金公會傳媒茶聚上，行政總裁黃王慈明表示，A股被納入MSCI新興市場指數只是第一步，未來會有更多國際主要指數把內地市場納入其中，這是大勢所趨。她續指，雖然現階段互聯互通額度並未用盡，但業界對於提升額度表示很歡迎。她亦希望互聯互通額度未來會逐步提升，以配合到內地資本市場的開放步伐。主席杜國汶表示，額度擴大後北水入港節奏會加快，而這對香港市場必定有助益。

對於內地推出中國存托憑證（CDR），黃王慈明認為，內地和香港兩地股市來說並非是此消彼長的關係，推出CDR只是給上市公司有更多不同渠道選擇，針對不同投資者群體定奪最適合的上市地點；同時，亦給投資者有更多渠道參與新經濟企業的投資。藉此可發揮兩地協同效應，加強大中華作為吸引新經濟公司集資的平台發揮更好作用。

她指出，香港推出的「同股不同權」改革仍有不足之處，包括對投資者保障方面未達預期滿意水平。投資基金公會已向港交所就咨詢文件提交意見，其中包括將獨立董事佔比提高、資料披露更加深化等方面建議。

目前貿易戰備受關注，對於會否影響中國市場開發進程。副主席沈華認為，中國採取更多開放的改革措施實收資本市場歡迎的，目前持謹慎開放態度。黃王慈明亦表示，對於外資企業來說，中國市場的重要性不言而喻，它們已投入眾多資源和時間在中國市場的研究上。若因為中美衝突而使企業未能在中國市場做好自身定位，則無疑是錯失了大好機會。她續指，政治因素雖然也構成障礙，但公司在發展策略上一定會是以中國為首要考慮。

文：鄒舒惠

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