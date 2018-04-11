日本發現大規模稀土礦 可供全球用幾百年

稀土應用範圍之廣，可說是目前全球最重要的金屬之一。日本研究機構近日指出，位于太平洋的南鳥島海底藏有大批稀土，儲存量超過1600萬噸。

據日本産經新聞和共同社報道，日本早稻田大學講師高谷雄太郎和東京大學教授加藤泰浩等人組成的研究小組宣布，日本最東端的南鳥島周邊海底的稀土資源量超過1600萬噸，可供全球使用數百年。這是首次探明詳細的資源量。研究團隊還确立了稀土的高效回收技術，將探讨與日本政府和民間企業合作開采。

研究小組在南鳥島以南約2500平方公裡的海域内采集25處的海底樣本進行分析。結果顯示蘊藏大量稀土資源，用于混合動力車等的磁鐵的镝可供全球使用730年，用于激光器等的钇可供全球使用780年。

另外，團隊還确立了高效率的稀土回收技術。東京大學教授加藤強調：“通過大幅提高經濟性，實現稀土資源開發已經進入了視野”。

加藤等人先是在南鳥島周邊發現有可能含有大量稀土的泥土。2014年與三井海洋開發、豐田汽車等一起成立“稀土泥開發推進聯盟”。本次的研究成果4月10日刊登在英國科學雜志《科學報告》(電子版)上。

稀土被應用于混合動力車和純電動汽車、風力發電機等的強磁鐵，以及發光二極管(LED)的熒光材料等許多尖端技術領域。

來源: 中國日報網(北京)

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)