財政部副部長：預計2018年中國減稅降負規模超過1萬億元

中國財政部副部長程麗華11日在博鳌亞洲論壇2018年年會上表示，預計今年中國減稅降負規模將超過1萬億元(人民币，下同)。

據中新網消息，程麗華稱，今年5月1日起將繼續深化增值稅改革，主要包括三方面内容：降低制造業、交通運輸業等行業增值稅稅率;進一步統一增值稅小規模納稅人标準，將工業企業、商業企業小規模納稅人标準從現行的年銷售額50萬元、80萬元統一調高至500萬元，為更多企業減輕稅負;進一步擴大留底退稅範圍，主要針對裝備制造等先進制造業，研發等現代服務業，及電網企業等。通過以上三項措施，預計全年可為市場主體減稅4000億元。

她表示，在降費方面，清理規範的範圍不僅包括政府行政性事業性收費和政府基金，還涉及職工養老保險、失業保險、工傷保險以及住房公積金，建築工程領域的保障金等。在這些方面，有些要停征，有些要降低标準，還有部分政策到期後繼續延長。總之，“要讓市場主體有更多獲得感，得到更多實惠。”

程麗華稱，上述措施全年可減輕企業負擔大約3000億元，加上減稅的4000億元，減稅降費規模達到7000億元。今後，中國還將進一步出台減稅降費措施，如個人所得稅改革，加大對小微企業支持力度等，預計全年減稅降費規模將超過1萬億元。

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