一季度深圳甲級寫字樓空置率升至11.8%

與傳統住宅市場不同，深圳的寫字樓市場一直被認為“供過于求”。4月11日，第一太平戴維斯公發布的報告顯示，今年第一季度深圳的甲級寫字樓空置率上漲0.8個百分點至11.8%。

今年第一季度，深圳共計兩處新增優質甲級寫字樓物業，分别位于南山和福田區。一季度全市甲級寫字樓市場淨吸納量為16.1萬平方米，環比下滑61.5%，同比上升72.4%。甲級寫字樓平均租金指數環比下跌0.6%，至每平方米每月232.6元，同比下跌0.4%。第一太平戴維斯認為，由于2017年大量寫字樓供應入市，短期内供大于求的局面延續，因而未來市場租金與入住率或承壓。

對于住宅市場，第一太平戴維斯給出的數據顯示，第一季度深圳普通住宅一手成交均價環比下滑0.1%至每平方米54213元，同比下跌1.2%;成交量環比下34.7%至56.3萬平方米。二手普通住宅成交量環比下跌13.3%至124.9萬平方米，同比漲幅為47.9%。第一太平戴維斯認為，由于3月出台的“三價合一”將遏制不規範的市場操作，未來二手房市場成交量將受短期影響。此外，第一太平戴維斯深圳公司副董事總經理吳睿表示，随着限購限價的延續，開發商整售意願強烈，一手住宅市場很有可能出現更多的整售案例。

來源：證券時報APP

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