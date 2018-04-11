劉央：修練內功後 覺悟價值投資已過時

「中國女股神」、西京投資主席劉央近期再活躍江湖，再為投資者指點明燈。她表示，於過去3、5年，自己好好靜靜地練內功，並覺悟到一個大道理，價值投資經已過時，趨勢投資才是真理！即使一只股份極具價值，但沒有人察覺跟隨，也是枉然的。

劉央於4月11日出席彭博投資亞洲論壇上又預測，騰訊每季賺錢高達200億元；已是一只綜合大型巨無霸，集facebook、亞馬遜、Twitter功能於一身。她後悔早前曾先後三次入股騰訊，但賺了番倍價錢後就放手沽售，她曾於最低價5元購入！這次，她看準了騰訊曾跌破405元的機會，大舉購入，「曾經一天便購入6億元！」但現時持貨多少即不作透露；現在正待候收成，上望1000元。她的預測，還發了個微信給馬化騰，並給在場採訪的記者看，只見馬化騰在微信中回覆「穩健穩健穩健」。

至於港股，2018年有機會挑戰35000點。她認為眾多黑天鵝事件已先後於發生，2018年往後的走勢會較順暢，之前兩次跌幅逾千點的股災，港股30000點都牢牢未破，相信這已是個底。上望35000點，意味仍有15-20%上升空間。此外，香港還有著粵港澳大灣區發展機遇，未來將有良好發展前景。

另外，她看好5大投資板塊，投資權重均在10%以上，包括內銀、電訊、健康醫療、消費、環保。

她亦有留小米，生物科技等新股投資機會。6月份A股將被納入MSCI新興市場指數，她也看好A股，旗下基金3成權重已配置到A股上。

劉央又發豪言，對中美領導人作出點評。中美貿易正發生磨擦，不過在劉央眼裹，這只是一場中美領導人之間政治遊戲，而非甚麼貿易戰；股票市場對此已感厭倦。特朗普盡情表現出他是一個完美商人，而習近平主席則是偉大的政治家，兩人基本上都不在同一個層次。而這場紛爭背後，亦為市場帶來了投資機會。

文: 周燕芬

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