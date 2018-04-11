經緯航耕耘AI技術有成 首款搬運機器人亮相

無人機製造商經緯航太 (8495-TW) 今 (11) 日宣布打入新領域，與新金寶集團 (2312-TW) 聯手打造搬運機器人「M01_DL」，由經緯提供機器人整合應用技術，經緯航太董事長羅正方指出，已在人工智慧 (AI) 和機器人領域耕耘多年，未來將運用自身的技術擴大至更多應用。

羅正方指出，經緯不只在無人機產業耕耘，也積極搭上人工智慧和機器人領域，強調「無論是天上飛的還是地上爬的，都是廣義的機器人範疇」。

羅正方認為，無人載具在天空以無人機的型態呈現，在水下則有無人船艦 / 水下探測，在陸地上有各式各樣的機器人，因此，經緯航太近年來除了不斷地在無人機領域上發展，也努力步建 AI 領域並整合各種無人載具 (機器人) 的應用，相信人工智慧與機器人即將改變人類的生活。

據研究機構 IDC 預測，全球機器人與相關服務市場規模由 2016 年的 915 億美元 (約新台幣 2.9 兆元)，至 2020 年倍增為 1880 億美元 (約新台幣 6 兆元)，其中，個人和家庭用機器人的設計因較簡單、價格更低，每年有數百萬台的銷售量。

而根據經濟部對台灣機器人產業發展的目標，包含陸海空在內的各類智慧機器人，預計在 2020 年產值達 1000 億元，亦即每年成長率要達 20% 以上。

看準市場成長潛力龐大，羅正方表示，未來經緯航太將持續在各項整合應用上教育這次推出的「搬運機器人」，後續更將整合中華電信所提供的 IOT 平台服務，建構完整的智能服務生態。

洛碁實業旗下三貝茲飯店今開幕並引進此款搬運機器人，強調整合了國內許多家科技業者打造全台灣第一間無人飯店，提供自助式的報到櫃檯、高科技的多國語言翻譯機和房間內多樣的科技化產品。