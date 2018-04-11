比亞迪(01211-HK)在韓國濟州道交付20輛純電動中巴

新華社4月11日消息，中國比亞迪股份有限公司(01211-HK)10日在韓國濟州道東部的牛島舉行20輛純電動中巴車交付儀式。這批中巴將作為牛島環島旅遊巴士使用，也成為在韓國投入運營的最大規模的電動中巴車隊。

牛島是韓國第一大島嶼濟州島東部的離島，為保護牛島自然生態，當地政府決定將燃油車逐步更換成電動車。此次交付的20輛純電動中巴名為eBus-7，是全球首款通過韓國認證的中型電動巴士。

中國駐濟州總領事馮春台在緻辭中說，此次交付20輛電動中巴在牛島運營，既發揮了比亞迪在電動汽車領域的優勢，又符合韓國濟州道打造“綠色旅遊、零碳之島”的發展藍圖，是具有廣闊發展空間的雙赢項目，相信對推動濟州道乃至韓國公共交通全面電動化具有重要意義。

入駐牛島的比亞迪電動中巴外觀白藍相間，長約7米，能容納15人，采用歐标80千瓦交流快速充電技術，充滿電僅需不到2小時，續航裡程達200公裡，具有運行噪音小、乘坐舒适等特點，運營路線途經牛島8大标志性景點，能很好地适應當地山路多、坡度陡的路況。

随着這一電動中巴車隊在牛島的正式運營，比亞迪在韓國電動巴士領域占據的市場份額達12%。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮告訴記者，交付牛島的中巴車是比亞迪生産的一款全新電動巴士，也是第一次在亞洲市場投放。今後，比亞迪還將進一步擴展推進全球化市場戰略，為全球電動車發展和公交電動化為作出貢獻。

濟州道知事元喜龍10日在通過視頻發來的緻辭中說，發展牛島清潔能源將造福後世。可持續發展不僅是牛島面臨的挑戰，也是濟州道和整個韓國都應堅持的道路，濟州道將積極支持把牛島建設成韓國标志性綠色島嶼。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)