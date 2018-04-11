〈博鰲論壇〉中銀前行長李禮輝：區塊鏈在金融領域規模化應用 至少需要三年

中國銀行前行長李禮輝在本屆博鰲論壇的分論壇：再談區塊鏈上，闡述了自己對於區塊鏈的觀點。

李禮輝在席間指出，其實中國主要是基於有巨大的市場規模和市場潛力，另外也還有足夠的投資能力，所以中​​國的區塊鏈底層技術與應用技術的研發，李禮輝認為已經走在了全球的前列。

關於新技術在金融領域的應用，李禮輝認為，現在正在興起 ABCD 大數據、人工智慧、雲端計算甚至 5G，這些項目在金融上的應用，必須要有兩個基本點是必須堅持的。

第一，它必須要達到可靠性、安全性、穩定性的標準。

第二，因為金融交易基本上是多方參與的頻度很高的交易，新技術的應用必須滿足這種規模化高品質的交易要求。

而 2017 年區塊鏈金融有兩個方面取得了比較大的突破。第一是建立多維度交付的架構，高複雜性的金融交易場景中實現眾多的交易方之間，零距離、零時差的交通。第二個突破是建立了一個叫可信數據的登記與證實平台，這個平台既可以用於金融也可以用於非金融。

關於最新進展情況，李禮輝介紹到，設立於杭州的中超區塊鏈技術研究院，在 3 月份推出一個開放平台，可以為合作方提供數據的可信證明，提供可查詢可驗證的登記服務。平台推出之初，已經有 15 家機構建立合作關係，包括司法機構、金融機構，其他的一些企業。

李禮輝在最後表示，從這些趨勢來看，區塊鏈技術在金融領域實現規模化的應用前景是存在的，但是我們還要解決很多的問題。比如說，可靠性、安全性、外部的權威認證等等這些問題，標準化製度的建設、監管制度的建設等。

李禮輝認為，區塊鏈要在金融領域要實現規模化應用，就必須解決可靠性、安全性、外部的權威認證、標準化制度建設、監管制度建設等問題；而要將區塊鏈技術規模化應用於金融，除了標準和制度建設，也有待於底層技術和核心技術的進一步突破，這至少需要三年時間。