OPEC：原油需求估計漸趨精準 但仍需更佳數據

石油輸出國家組織 (OPEC) 官員周二 (10 日) 表示，主要官方預測機構的石油需求估計正在趨於一致，儘管提高有關全球市場的數據質量還需要更多努力。

長期以來，石油需求、供應和庫存缺乏透明度被視為油價過度波動的原因。收集和報告數據的聯合組織數據倡議組織 (JODI) 是生產者和消費者能夠獲得最清楚全貌的機構。

OPEC 資深研究分析師 Aziz Yahyai 在新德里舉行的 JODI 信息研討會上，來自國際能源機構 (IEA)、美國能源信息署 (EIA) 和 OPEC 的石油需求估計出現下滑。

三位主要官方預測機構於 2017 年 7 月對 2017 年全球石油需求量進行了估計，從每天超過 9500 萬桶至每天超過 9700 萬桶，差距在後來幾個月的預測中縮小。

「已經有一些改善了，」Yahyai 說，「兩三年前，這個差距大約為每天 200 萬桶，現在只有約 100 萬桶。」

但是，每日 100 萬桶的差距仍然約佔全球市場的 1%，因此很難做出準確的預測。

Yahyai 說，雖然 JODI 數據庫是其他地方難以取得的重要信息來源，但它的缺點包括缺乏庫存的資料，以及中國、俄羅斯和阿拉伯聯合大公國等大型消費國的數據不足。

「全球庫存水平是檢查供需數字準確性的來源。但是，缺乏或不正確的庫存數據會讓做出準確的評估非常困難。」

JODI 的合作夥伴包括提供消費國建議的 OPEC 和 IEA，它成立於 2001 年，專注於石油，後來擴大了其範圍，包括天然氣。