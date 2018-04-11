統計局：中國3月份PPI同比上漲3.1%

據統計局網站11日消息，2018年3月份，全國工業生産者出廠價格同比上漲3.1%，環比下降0.2%。工業生産者購進價格同比上漲3.7%，環比下降0.3%。一季度，工業生産者出廠價格同比上漲3.7%，工業生産者購進價格同比上漲4.4%。

一、工業生産者價格同比變動情況

工業生産者出廠價格中，生産資料價格同比上漲4.1%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約3.09個百分點。其中，采掘工業價格上漲5.0%，原材料工業價格上漲5.1%，加工工業價格上漲3.7%。生活資料價格同比上漲0.2%，影響工業生産者出廠價格總水平上漲約0.04個百分點。其中，食品價格持平，衣着價格上漲0.3%，一般日用品價格上漲0.9%，耐用消費品價格下降0.3%。

工業生産者購進價格中，建築材料及非金屬類價格同比上漲11.4%，有色金屬材料及電線類價格上漲6.8%，黑色金屬材料類價格上漲5.3%，燃料動力類價格上漲4.9%;農副産品類價格下降1.0%。

二、工業生産者價格環比變動情況

工業生産者出廠價格中，生産資料價格環比下降0.2%，影響工業生産者出廠價格總水平下降約0.14個百分點。其中，采掘工業價格下降0.8%，原材料工業價格下降0.5%，加工工業價格持平。生活資料價格環比下降0.2%，影響工業生産者出廠價格總水平下降約0.04個百分點。其中，食品和衣着價格均下降0.2%，一般日用品和耐用消費品價格均下降0.1%。

工業生産者購進價格中，木材及紙漿類價格環比上漲0.5%，黑色金屬材料類價格上漲0.2%;燃料動力類、有色金屬材料及電線類價格均下降0.8%。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)