昇銳車聯網3月營收年增43%、月增93% 創轉型車電5年來新高

昇銳 (3128) 為數位監控產品以及車安產品製造商，公司在 2013 年積極轉型行車安全監控系統，包括倒車影像及攝影、行車輔助系統螢幕、車用數位錄放影機等。其中像側照車用彩色攝影機、倒車用攝影機、車用彩色攝影機、車用 DVR、LED 背光車用顯示器、公車定位系統等，目前廣泛使用於大眾運輸系統。另車用側邊防撞跟全車測距防護警示系統開發也到了準備驗收成果階段，昇銳已蛻變成汽車防撞相關族群。目前安控相關產品毛利率低於 15%，但車用產品毛利率則超過 25%，去年車用產品比重已拉高到逾 40%，預計今年將持續提升到 50%，是今年業績大成長的重要關鍵。



去年第 4 季營收持續攀高，營益率拉高至 7.8%，單季 EPS 高達 0.34 元。今年 3 月營收公告達 8640 萬元，創轉型車電來新高，年增 43%、月增 93%，車用相關訂單出貨將在第 2 季明顯放大，因此法人預期業績可望持續走高，且今年車用產品比重可望拉升至 50%，全年 EPS 將挑戰 2 元，創 10 年來新高。



眾所矚目的台北國際車用電子展今天隆重登場，昇銳車用安全相關產品參展，在車用電子展造勢下，有利今年獲利大躍進的昇銳股價整理後往前高 17.7 元推升，甚至若能持續擴量，配合日 KD 等技術面剛自低檔翻揚，股價也有機會往 2015 年高點 20.4 元邁進。



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