昇銳跨車聯網、汽車防撞 法人估今年EPS挑戰2元 創十年新高

昇銳 (3128) 為數位監控產品以及車安產品製造商，過去幾年受到中國同業崛起殺價競爭，營運每況愈下，公司在 2013 年積極搶攻行車安全監控系統，包括倒車影像及攝影、行車輔助系統螢幕、車用數位錄放影機 (行車記錄器) 等。其中像側照車用彩色攝影機、倒車用攝影機、車用彩色攝影機、車用 DVR、LED 背光車用顯示器、公車定位系統等，目前廣泛使用於大眾運輸系統，像在台灣我們在公車站牌都可以看到各公車班次預計到達時間，甚至透過手機 App 也可即時掌握所欲搭乘班次公車抵達站牌時間，可幫助許多搭乘大眾運輸工具的人節省不少等候公車時間。值得一提的是，車用側邊防撞跟全車測距防護警示系統開發也到了準備驗收成果階段。昇銳可說目前已是汽車防撞相關族群，今年轉機成長確立，10 幾元的股價上檔想像空間不小。昇銳幾年來車用布局已見開花結果，目前安控相關產品毛利率低於 15%，但車用產品毛利率則超過 25%，去年車用產品比重已拉高到逾 40%，預計今年將持續提升到 50%，是今年業績大成長的重要關鍵。



雖然去年前 3 季每股虧損 0.12 元，但第 3 季單季已轉虧為盈，單季 EPS0.06 元。第 4 季營收攀高，雖有匯損，但單季 EPS 拉高到 0.35 元，創數十季來新高，公司自結 2017 年全年 EPS0.22 元。2018 年在車用電子比重拉升之下，業績可望大增。法人推估，昇銳今年業績可望在第 2 季起飛，全年獲利可望大躍進，EPS 上看 2 元，較去年大增 9 倍。



昇銳每股淨值 13.24 元，去年現金股利 0.3 元，今年仍將配發現金股利。對昇銳目前股價仍在歷史長線低點票面附近，未來股價應有還其公道機會。



技術面來看，短、中、長天期均線集結在 11～12 元之間且已全數翻揚，而目前股價突破站穩所有均線之上，且已正式扭轉為多頭架構，均線翻揚助漲力道強，加上週及月 KD 皆剛同步自低檔形成黃金交叉，長線股價可發揮空間寬廣。日前單日成交量、本週週量、本月月成交量等皆已超越 2015 年股價 20.4 元時的成交量，量先價行，股價反彈初步目標可先上看 20.4 元。



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