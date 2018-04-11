燁輝40億元聯貸案簽約 兩岸雙生產基地模式運作 提升競爭力

燁輝 (2023)40 億元聯貸案昨日簽約，將用來償還金融機構既有負債及充實中期營運週轉金，此一聯貸案由合作金庫商業銀行統籌主辦，參與融資的銀行共有 12 家。燁輝隸屬於義聯集團，為台灣最大單軋及鍍鋅烤漆業者，產品包括酸洗鋼捲、冷軋鋼捲、鍍(鋁) 鋅鋼捲、烤漆鋼捲等，主要應用於電腦機殼、家具、汽車機械、建材等下游產業。



燁輝自民國 77 年建廠以來，持續投資擴建，加計今年開始量產的產線，台灣燁輝企業與中國大陸燁輝 (中國) 合計將擁有八條連續式熱浸鍍鋅線，六條連續式烤漆線，預期在大陸燁輝廠的產能，今年將大於台灣廠。



燁輝表示，大陸生產的產品主要是供應中國市場，沒有銷美，銷美鋼材雖受到 232 條款影響，已開始加課關稅，但因美國境內供給不足，仍需自國外進口以彌補缺口，進口商皆自行吸收加課的關稅，燁輝台灣廠的鋼材仍持續銷美，並提出台產鋼材，是以中鋼 (2002) 原料生產的證明，希望經濟部向美國爭取列入第二波豁免國家。



燁輝在雙生產基地模式運作下，適度調整全球市場銷售比重，兩者相輔相成，不僅有助於提高全球市占率與競爭優勢，繼續朝向成為國際化鋼鐵企業的目標邁進。



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