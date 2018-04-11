晶光、揚明光挾業績及軋空題材 成光學類多頭指標

光學元件廠今 (11) 日多頭回神，玉晶光 (3406-TW) 股價強勢彈升上漲逾 5%，揚明光 (3504-TW) 更是漲停鎖住，兩檔個股具備 3 月營收亮眼題材，加上軋空行情加溫，成光學元件強勢指標。

揚明光學 3 月營收 5.08 億元創 39 個月來新高，年增 72.1% 表現耀眼；揚明光去年營收 44.55 億元，是 2011 年以來連續 6 年營收衰退後首度回升，年成長 8.42%，去年第 4 季更順利單季轉盈。

揚明光因微投影需求及應用面增，今年續擴大產能，營收仍可成長，預期今年營收成長幅度將超過去年 8.42%；今年上半年營收將達成 2017 年下半年的 25 億元的高水準。

玉晶光 3 月營收為 5.94 億元，月增 42.75%，年增 14.55%，第 1 季營收為 17.85 億元，季減 34.11%，年增率 19.91%，創近 3 季新低，法人估，玉晶光今年首季仍處獲利，不致發生虧損。

玉晶光今日盤中股價以 356.5 元創 4 個月以來新高，在股東會日期敲定後，至昨日止，仍有 2708 張融券必須在 4 月 20 日前回補，連同今天計算在內，還有 8 個營業日，融券回補的力道也為近日推升股價的重要因素。

玉晶光除軋空題材之外，去年業績表現亮麗並轉虧為盈賺回 1 個股本，董事會決議每股擬配 3.5 元現金股利，是公司近 5 年來首度配發股利，盈餘配發率為 33.33%。

玉晶光去年營收 80.08 億元，毛利率 40.85%，年增 16 個百分點，稅後純益 10.48 億元，較上一年淨損 1.54 億元轉虧為盈，每股稅後純益 10.5 元，去年稅後純益也創掛牌以來新高。