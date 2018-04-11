國銀第二宗馬國銀行併購案破局 國泰金攻新南向也受阻

國泰金控 (2882-TW) 今 (11) 日公告宣布，原先擬收購馬來西亞的加拿大豐業銀行全資子行 100% 股權破局，主因是本收購案在合約約定的期限內無法完成，故各方同意終止合約，此案則是國銀進軍馬來西亞第二宗挫敗案。

國泰金去 (2017) 年 5 月下旬宣布收購加拿大豐業銀行其馬來西亞子行 100% 股權，其中國泰世華銀行出資 51%、國泰人壽出資 49%，交易價金約為美金 2.55 億元，且此案金管會去年 6 月中即快速核准。

由於本案是第 1 家國銀申請在馬來西亞設子行，也是第 1 家本國銀行與本國壽險業共同投資海外銀行案，一旦成功，國泰世華銀行將成為首家進入馬國境內的台資銀行。

不過，國泰金今天表示，國泰金收購加拿大豐業銀行其馬來西亞子行 100% 股權一案，因為在今年首季的合約期限前，無法完成合約約定的相關要件，因此各方同意終止合約。但國泰世華銀行目前在馬來西亞還有納閩島分行及吉隆坡行銷服務處，可從事當地金融服務。

此案已是國銀進軍馬來西亞第二宗挫敗案，中信金 2016 年 4 月亦曾宣布，由子公司中信銀與台灣人壽共同收購蘇格蘭皇家銀行 RBS 馬來西亞子行 100% 股權，但同年 8 月亦破局，但當時原因是馬來西亞政府不同意中信金的收購資格。

對此，金管會主委顧立雄表示，本案涉及到保密協定，他無法幫國泰金對外說明，但他不認為本案是挫敗，此案在商業因素上沒有問題，也不是政治因素，國泰金應會繼續有新南向併購的動作。