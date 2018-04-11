騰控(00700-HK)企穩420元關 港交所(00388-HK)報跌

美股大幅反彈，港股ADR指數按比例計算，收報30881點，升152點，升0.49%。騰訊控股(00700-HK)ADR收報420.34元，較港收市升3.14元；港交所(00388-HK)ADR收報260.01元，較港收市跌0.79元；中人壽(02628-HK)ADR收報21.95元，較港收市跌0.05元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報75.76元，較港收市升1.06元；建設銀行(00939-HK)收報8.14元，較港收市跌0.02元；工商銀行(01039-HK)收報6.81元，較港收市跌0.01元。
中東地緣局勢緊張，為外圍油價帶來支持，倫敦布蘭特油價創下逾三年新高。中海油(00883-HK)ADR收報11.81元，較港收市升0.27元；中石油(00857-HK)ADR收報5.48元，較港收市升0.15元；中石化(00386-HK)收報7.5元，較港收市升0.12元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報74.07元，較港收市跌0.33元；聯通(00762-HK)ADR收報10.26元，較港收市升0.06元；中電信(00728-HK)ADR收報3.55元，較港收市0.02元。
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