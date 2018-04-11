美股盤後─中國大陸緩和貿易戰擔憂 道瓊大幅收高429點

中國國家主席習近平說，他將致力開放中國經濟。該談話減緩了貿易戰擔憂，華爾街大感安慰，美國股市週二強勁上漲。

由於貿易戰擔憂減緩，波音與 Caterpillar 股價均上漲逾 3%。

習近平週二討論了進一步開放中國經濟的計畫，措施包括降低汽車進口稅，保障外國團體合法的智慧財產權，及降低其他消費產品稅率。



道瓊工業平均指數收高 428.90 點或 1.79% 至 24408.00。

Nasdaq 指數收高 143.96 點或 2.07% 至 7094.30。

S&P 500 指數收高 43.71 點或 1.67% 至 2656.87。

費城半導體指數收高 40.67 點或 3.19% 至 1314.47。

分析師說，看看習近平的演說，具有和解意味，感覺有意降低衝突。這正是市場想要的。問題是中國的改革進展緩慢。

美國汽車股上漲。福特股價上漲 1.8%，通用與特斯拉分別上漲 3.3% 與 5.2%。

習近平的演說似乎也拉抬了海外股市氣氛，歐洲股市與亞洲股市均上漲。近來，因擔憂美國與中國發生貿易戰，投資人感到謹慎。

週一，華爾街走勢宛若雲霄飛車。道瓊早場大漲逾 400 點，而後又清除大部份的漲幅，美國政府內部政治動盪，撼動了股市氣氛。

週一，聯邦調查局人員搜索川普總統私人律師 Cohen 的紐約辦公室與住所。根據 NBC 報導，幹員在找尋 2016 年大選前，Cohen 支付 13 萬美元予脫星 Stormy Daniels 的證據。

今年的股市走勢較 2017 年更為震盪。至週二收盤為止，S&P 500 有 27 次波動幅度大於 1%。去年僅有八次。

臉書的個資醜聞持續延燒，社會媒體股與科技股持續為焦點。週二，祖克伯在參院進行聯合聽證會。臉書股價上漲逾 4%。

祖克伯說，公司並未將個資外洩事件通知聯邦交易委員會 (FTC)，他指出：「我們當時認為這是公司的私事。」