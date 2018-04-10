永冠-KY Q1營收寫5年來單季新低 轉型效益下半年顯現

鑄件大廠永冠 - KY (1589-TW) 今 (10) 日公告 3 月合併營收 4.56 億元，月增 59.53%，年減 13.83%；第 1 季合併營收 12.73 億元，受到持續進行產品轉型影響，營收季減 17.56%，年減 11.28%，創 2013 年第 1 季以來單季營收新低。永冠 - KY 強調，下半年新產品與新客戶加入下，營運將能重回成長，2020 年後更可望快速發展。

永冠表示，今年第 1 季出貨噸數約 2.8 萬噸，其中，能源類產品營收 3.01 億元，年減 46.7%；注塑機類產品營收 5.19 億元，年增 17%；產業機械產品營收 4.53 億元，年增 6.2%。

永冠日前已公告去年財報，去年第 4 季受到原物料上漲、中國生產成本增加，加上匯率等負面影響下，導致毛利率降低，拖累營運由盈轉虧，每股虧損 0.53 元，使全年每股純益收斂為 2.28 元。先前也公布 2 月自結稅後虧損 1652 萬元，較去年同期衰退逾 4 倍，每股虧損 0.14 元。

展望今年，永冠表示，去年降低能源產品占比，提升注塑機與產業機械營收後，今年將持續耕耘非能源類客戶，去年第 4 季至今年上半年為營運谷底，轉型效益可望從下半年起逐漸顯現，預期下半年新產品與新客戶加入下，將能重拾營運成長動能，2020 年後更可望快速發展，對未來 3 年至 5 年營運表現深具信心。