歐股盤中─基本資源股領漲 泛歐Stoxx 600上漲0.68%

中國國家主席習近平表示，將擴大對外開放，推動貿易、投資自由化，維護多邊貿易體制；消息一出，緩解了市場對美中貿易戰的疑慮，週二 (10 日) 歐股主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.68%。

台北時間週二下午 6 點 2 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.68%，英國 FTSE 指數上漲 0.52%，德國 DAX 指數上漲 1.12%，法國 CAC 40 指數上漲 0.71%。

根據 CNBC 報導，週二歐股早盤，基本資源股表現最佳，漲幅逾 2%；包括英美資源集團 (Anglo American)、鋼鐵廠 ArcelorMittal，以及礦商必和必拓 (BHP Billiton)，股價皆漲逾 2.5%。

個股方面，法國最大奢侈品牌集團 LVMH，早盤股價大漲約 5%。

習近平週二於博鰲亞洲論壇年會指出，中國將大幅放寬市場准入，擴大進口，創造更具吸引力的投資環境，並強化智慧財產權保護。

習近平說，中國不以追求貿易順差為目標，今年會「相當幅度地」降低汽車進口關稅，也將降低部分其他產品進口關稅

習近平強調，對外開放「宜早不宜遲，宜快不宜慢。」

美國總統川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，並打算「加碼」1,000 億美元；中國也放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底；不過，在習近平發表上述言論後，貿易戰情勢明顯趨緩，亞股走揚、美股期指上漲。