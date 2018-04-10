台股下市赴陸股掛牌 連勝文認為問題出在企業估值太低了

針對傳出台灣有十幾家上市櫃公司準備在台下市，赴陸股掛牌一事。連勝文在臉書發文表示，其實要下市再赴陸股掛牌，變數多且複雜，能成功不多。他認為頂多會循鴻海模式，將大陸或海外子公司在大陸掛牌。連勝文點出，其實終究的原因，是因為台灣企業在台估值太低了，才導致想出走。

連勝文在臉書上發文表示：台灣資本市場持續不振，絕對不是只有十幾家上市公司想要在台灣下市，轉去上海 A 股掛牌如此單純! 因為這種做法有太多變數，也太複雜，能夠成功的不多，所以金管會從主委開始的一票官員才能持續自 high, 不把這當一回事！

但若是把打算採取鴻海模式，即將大陸或海外子公司在大陸掛牌，或是台灣未上市的新創，特別是生物科技業，計劃直接去香港上巿掛牌的這些公司算起來，你就會了解對台灣股市未來的衝擊了！

他認為，歸根究底，台灣資本市場企業估值相較於鄰近亞洲市場，實在太低！再加上短期內全球貿易戰的風險，以及兩岸關係長期的惡化，對台灣資本市場而言，更是雪上加霜！

當台灣子公司在海外掛牌成功後，台灣本地母公司就逐漸轉為控股公司，主要人才的需求都來自海外上市地點，那首要衝擊點是就業，特別是對專業人才需求的減少，而本土人才為了生存，只有持續外流.

而若上市櫃公司無法順利的以合理價格從資本市場募集更多資金，又如何有能力擴大投資台灣，提升研發能力，促進本地就業呢？

再者，就是對於青年創新創業的連帶影響！如果許多獲利能力良好的上市公司本益比都只有十到十五倍，投資人都不買了，那請問你要投資人付幾倍本益比，甚至本夢比，去投資還在賠錢，甚至還在燒錢的新創公司？惡性循環之下，台灣新創公司長期募資困難，有能力的年輕人也祇有被迫前往資金充裕的地方發展了！

他指出，要振興資本市場，只有真正對包含中國大陸的全世界投資人開放，也才能使台灣資本市場從亞洲邊緣的地位，重新獲得投資人的青睞！台灣本地資金外流不必害怕，只要有更多外來資金進入，有去有來，自然會風生水起！

但國際資金中若含有中資，這就是民進黨政府的罩門！相關單位日前誇稱要推動台灣債券市場的發展，卻又說要排除現今在國際債市相當活躍的中資企業，這是什麼怪招？現在的國際資金已很難再去區別中資成份，硬要卡關，結果只是讓國際資金遠離，自己把自己邊緣化！

連勝文強調，資本巿場是台灣經濟發展的心臓，負責供輸有如血液般重要的資金；如果扮演類似腦神經中樞的政府已經衰弱，心臟再不好，未來就算是換腦，台灣股市也很難再被救起來了，也就活生生的被一個魯蛇政府搞垮！