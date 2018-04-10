南韓三星證券「胖手指」添亂 錯誤發給員工1000億美元股利

據《路透》報導，南韓三星證券 (Samsung Securities Co Ltd) 「胖手指」事件周二進一步發酵，韓國最大的退休基金宣布停用這家券商的股票交易服務，而這次錯誤也引來公眾強烈抗議，認為行業需要改革。

這起事件發生在上周五，南韓第 4 大證券三星證券要發放員工股利，為每股 1000 韓元 (約 27.4 元新台幣)，但是疑似將「韓元」輸成「股票」，結果總共發給員工 28 億股股票，是目前在外流通數的 30 倍以上，價值約 1000 億美元。

在事件發生 37 分鐘後，公司才發現錯誤，並中止了員工的交易。但在這段期間中，有 16 名員工忽視公司警告，將他們手上意外取得的股票迅速拋售。

此舉引來公眾憤怒，並要求針對證券業進行改革。Dankook 大學經濟學教授 Kim Tae-gi 表示，三星應該立即了解這是一場危機，不是僅僅 16 人的問題，而是一個公司和整個行業的議題。

自那之後，三星證券股價下跌近 10%，市值蒸發約 3.3 億美元。

南韓退休基金 National Pension Service 因此中止透過三星交易股票，截至今年 1 月，這家基金共投資 135 兆韓元 (1270 億美元) 於本地市場。公司官員表示，直到監管機構調查結果出爐前，仍會將基金管理繼續外包給三星。

過去 3 天，南韓超過 20 萬人在一封遞交青瓦台的請願書上簽字，要求嚴懲這 16 名出售股票的員工。