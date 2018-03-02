過勞到沒人性 南韓國會壓倒性通過 每周工時縮短至52小時

南韓國會周三 (2 月 28 日) 以壓倒性票數通過縮短法定工作時間的法案，將每周最高工時由 68 小時縮短為 52 小時，今年 7 月起實施，以鼓勵生育。

南韓人的工時是發達國家中最長之一，2016 年，南韓勞工全年平均工時為 2069 小時，在「經濟合作暨發展組織」(OECD) 會員國中僅次於墨西哥，比該組織的平均工時 1764 小時高出 305 小時。

《星島日報》報導，如此勞累的長工時，被家庭部長鄭鉉柏批評「過勞到沒人性」，影響生育率，是南韓社會極速高齡化的原因之一。文在寅就任總統後推動縮減工時，以改善國民生活質素和鼓勵生育。縮短工時也統文在寅的競選承諾，認為可以改善勞工生活品質並協助創造就業。

南韓現行的勞動基準法規定的工時是每天 8 小時、每周共 40 小時，允許每周加班 12 小時，名義上是每周工時 52 小時。但適用每周 52 小時工時的「一周」共 5 天，並未將周六、周日算在內，事實上允許周六、周日各進行 8 小時、共 16 小時加班，等於允許每周工作最長 68 小時。

新版《勞動基準法》規定，每周工時計算時間包括周六、周日，將每周工時上限確定為 52 小時。雇主違規將面臨兩年以下徒刑或 1000 萬韓元 (約 27 萬元新台幣) 以下罰金。

為減少此舉對產業造成的影響，國會環境勞動委員會還決定根據企業規模，分別採取不同的適用時間。從業員數目在 300 人以上的企業，須從 7 月 1 日起遵守新規定；50 至 299 人的企業，從 2020 年 1 月 1 日起遵守新例；5 至 49 人的企業，從 2021 年 7 月 1 日實施新例。

而對加班不設限的特例行業，將由現行的 26 個大幅縮減至 5 個，僅保留運輸及醫療照護等行業。

新法例實施後，企業維持與過去相同的生產力，每年需要多付 12 兆韓元 (約 3200 億元新台幣)，因此受到商界反對。