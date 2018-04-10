力麒前二月EPS 0.06元 獲利不如預期 引發失望性賣壓

力麒 (5512) 因被警示，依規定公告 2 月份虧損 200 萬元，累計 1-2 月獲利 4,200 萬元，EPS 0.06 元，獲利不如預期，引發失望性賣壓出籠，股價一度跌停，成交量逾 3 萬張。力麒指出，該公司前二月獲利較少，主要因為轉投資子公司山林水 (8473) 前二月污水廠業務認列金額較少，而營建入帳高峰預計落在第二季及第三季，本業較少入帳之故。



力麒今年有兩大建案將陸續入帳，力麒御品預計在第二季起交屋，該案總銷 33 億元，力麒分得 65%，預計可以陸續入帳 21.45 億元。新莊 PARK 建案預計第三季取得使用執照，並辦理交屋，該案總銷金額 39 億元，入帳時間點應落在第四季及明年初。



至於風電轉投資部分，力麒集團轉投資的台灣綠色電力公司，已參加經濟部能源局風電開發商遴選，能源局預計在 4 月底，拍板 0.5GW、3GW 得標廠商名單。力麒董事長郭淑珍同時身兼台灣綠色電力公司代表人，將與日商丸紅、天力離岸風電、台汽電 (8926) 合作，爭取得標。



此案預計開發彰化外海的海峽風場，總裝置容量 600MW，預計投資金額 865 億元，將由日本丸紅出資約 30%，台灣綠電出資近 50%。 風場融資計畫已有 14 家本土銀行有意加入，融資金額近 500 億元。



『新聞來源／財訊快報 http://www.investor.com.tw』