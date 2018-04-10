廣東衛星導航産業知識産權聯盟成立

據中國證券網消息，10日，在與CITE2018同期舉行的中國電子信息産業知識産權高峰論壇上，廣東衛星導航産業知識産權聯盟(簡稱“聯盟”)宣布成立。聯盟由工信部電子知識産權中心、泰鬥微電子科技有限公司、傑賽科技、北京綱正知識産權中心有限公司、廣州恒成智道信息科技有限公司等單位聯合發起。

根據倡議書，聯盟發出三大倡議：一是聯盟將以創新驅動為内核，引導樹立企業的技術創新主體地位;推動頂層政策設計、産業鏈上下遊合作和産學研合作，推進知識産權與标準的融合，營造良好的産業知識産權保護、運用環境。第二，聯盟將以市場牽引為原則，搭建政、産、學、研、金、介、用交流平台，提升企業在“開放式創新”環境下的适應能力，促進企業創新主體間的優勢互補和有機協作，推動産業内的知識産權運營，防止企業間的内耗。第三，聯盟將以開放發展為格局，充分調動和利用各類資源，引導産業鏈内部企業，為了共同利益和可持續發展聯合起來，共同做好産業技術風險、知識産權風險的預警和防範。

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