李顯龍：中國加入WTO可以說喚醒了世界經濟

新加坡總理李顯龍10日表示，亞洲經濟表現超過其他地區主要得益于開放。特别是中國，四十年的改革開放使中國經濟實現了快速發展。中國的優勢之一是有戰略性和長遠的視野，中國也緻力于推動加強全球經貿體系。

他在出席博鳌亞洲論壇2018年年會開幕式時發表演講指出，自從中國于2001年加入世界貿易組織(WTO)，可以說它喚醒了世界經濟，中國在全球貿易中的份額也大幅增長。這不僅讓中國受益，同時也讓世界許多其他國家受益。

李顯龍表示，中國已經認識到自己是全球化的最大受益者之一。中國所提出的亞投行和“一帶一路”倡議，是中國對于地區繁榮和地區經濟架構所作出的兩大非常重要的貢獻。亞洲各國之間的經貿聯系，以及日益緊密的相互之間的關系對于中國的發展也是有益的，這可以幫助中國更好地融入世界經濟體系中，并同它的鄰國開展互利合作。基于這樣的原因，新加坡作為創始成員國加入了亞投行，也是最早支持“一帶一路”倡議的國家之一。

來源：中國證券網

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)