【異動股】汽車板塊直線拉升 旭升股份(603305-CN)等4股漲停

早盤，汽車板塊個股直線拉升，截至發稿，旭升股份(603305-CN)漲停報38.28元，威唐工業(300707-CN)漲停報66.32元，迪生力(603335-CN)漲停報11.70元，北特科技(603009-CN)漲停報12.11元，亞星客車(600213-CN)漲8.81%報10.87元，鈞達股份(002865-CN)漲7.36%報28.45元，新泉股份(603179-CN)漲5.87%報40.41元，海馬汽車(000572-CN)漲5.18%報4.67元，安凱客車(000868-CN)、中通客車(000957-CN)、金杯汽車(600609-CN)等漲超4%，金龍汽車,600686-CN)、廣匯汽車(600297-CN)、一汽轎車(000800-CN)等個股紛紛走強漲逾2%。

據悉，國家領導人在博鳌論壇演講表示，中國將相當幅度降低汽車進口關稅，同時降低部分其他産品進口關稅，努力增加人民群衆需求比較集中的特色優勢産品進口，加快加入世界貿易組織《政府采購協定》進程。中國希望發達國家對正常合理的高技術産品貿易停止人為設限，放寬對華高技術産品出口管制。

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