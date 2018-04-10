海航控股擬收購西部航空等航空業資產及境內外酒店業資產

路透上海4月10日 - 中國海南航空控股股份有限公司(600221-CN)(900945-CN)周一晚公告稱，擬向股東海航集團及其控制企業、獨立第三方收購資產，收購標的包括西部航空等航空業相關資產及境內外酒店業資產等，以增發新股及現金支付，並同時進行配套融資。

公司指出，本次重大資產重組存在導致公司實際控制人發生變更的可能性，預計不構成借殼上市。目前大新華航空是海航控股第一大股東，持有24.33%股份，海南省國資委為海航控股的實際控制人；而海航集團直接持有海航控股3.53%股份。

據海航控股披露，公司擬向海航集團控股子公司海航航空集團收購天羽飛訓、海航技術及SR Technics Holdco(SRT)全部或部分股權；擬向海航集團及其控制企業收購其直接或間接持有的桂林航空、西部航空、海航酒店控股集團及某境外酒店企業全部或部分股權。

海航技術為一家位於境內的航空維修公司，天羽飛訓為位於境內的航空訓練服務企業，SRT公司為一家境外航空MRO(維護、維修及運行)企業。而擬收購的某境外酒店企業為海航集團控制企業，其重要子公司為境外上市公司。

據海航集團網站介紹，目前其旗下運營投資國內外酒店逾8,100家，酒店規模為全球第二位。

公告稱，具體方案正在溝通、協商和論證中，目前海航控股已與海航集團、海航航空集團等簽訂了重組框架協議，正式協議尚未簽署。本次交易涉及的海外標的占總交易規模的48%-65%。

因本次交易標的分布在多個國家和地區、範圍較廣、規模較大且海外標的重要子公司涉及境外上市公司，需與境外監管機構商討及論證的事項較多，公司申請股票繼續停牌，預計停牌時間不超過2個月。

更多精彩內容 請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn) 財華香港網 (http://www.finet.hk)或現代電視 (http://www.fintv.com)