〈港股盤前〉川普稱「永遠是朋友」 看習會否給順水人情

今天推介股份：

東方電氣（1072）-- 反壟斷審查結束，購買資產可令盈利提升。

1）川普的「朋友和降低貿易壁壘」發文被市場視為貿易戰降温之談，再加上巿場預期習近平在博鰲論壇會有開放措施，恆指週一高開約 260 㸃，升幅一度收窄至 64 點；但在 A 股轉跌為升及道指期貨持續向上之下，指數曾一度大漲約 670 點。午後升幅有所收窄，收盤報升 384 點或 1.3%。成交金額按日上升近 17% 至 1152 億。藍籌股幾近全面做好。高貝塔系數股份如舜宇（2382）和吉利（175）表現較吸睛。強勢的板塊有軟件、風能、教育、出口等。水泥則有獲利回吐。滬深港通重開錄得總成交約 200 億及 13 億的淨流出。另外，做空佔大市成交再回落至 12.4%，屬相對健康水平。

簡評：若扣除滬港通的成交，週一的成交金額應視作按日下滑。大波動而成交偏弱，一般的看法是挾空而非確認轉好。當然，現時全球的目光都放在習近平博鰲論壇的演講上。大灣區、海南島自由港等概念已令部份相關股份在最近大升（如航基（357））。



在貿易方面，開放市場是中國長遠的國策，減低全球某些貨品的入囗關税也不足為奇。（例如，回應川普昨晚的汽車不公平貿易發文。因減也無關痛癢，美國進口中國的汽車數目… 大家都心中有數）習近平在論壇也可能給川普這個「永遠的朋友」來一個順水人情，令川普邀功及作下台階。川普已不是第一次談及汽車關稅，選擇在論壇前再舊文新説，看來不是無的放矢。贏的可能是民心、面子和兑現預言股市陣痛罷了。若這推斷成立，投資者應不要等習總的演講而先行入市; 筆者更大膽推測川普下一發文是「習近平聆聽我的説話而作出理性的第一步，美國將會更強大。」

2）受美國聯邦調查局（FBI）派人到川普私人律師科恩的辦公室調查消息影響，美股三大指數在收市前一小時從高位急速回落。據報 FBI 在科恩的辦公室取走一些文件，相信是關於科恩與一名色情電影女星的支付紀錄、電郵及稅務文件等。（前有傳言科恩支付了 13 萬美元給這女星，以阻止她公開與川普的性關係。）盤中道指因貿易戰降温而大升近 440 點，收市祇能報升 46 點。標指和納指升幅也一樣大幅收窄，分別上升 0.3% 及 0.5%。十年期國債債息微升至 2.781%。港股 ADR 下挫 19 點，拆合等於恆指 30210 點。滙豐（5）、中石油（857）及中海油（883）是表現較好的。

簡評：最新道指期貨變化不大。川普已回應並批評此搜查是獵巫（政治危害）。道指的急回特顯市場信心脆弱，不竟這事距離結論甚遠。



3) 個股利好消息：

耀才證券（1428）盈喜，第四季盈利再提速上升。

東方電氣 （1072）通過反壟斷審查而可收購中國東方集團部份資產。

華電福新（816）首 3 月發電量按年上升約 16%。

特步國際（1368）第一季同店銷售按年有低雙位數增長。



4）個股利淡消息 ：

寶勝（3813）、裕元（551）及兗州煤（1171）