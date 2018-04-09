【顧德投顧】徐照興 台股龍捲風 盤後分析

同致

加權如預期日 KD 出現黃金交叉！

好好把握行情，有震盪好的股票買就對了

【盤勢分析】

台股今天開高震盪拉尾盤，主因大立光、南亞科跌，亞泥台化卻大漲！台指 (04) 就是龍捲風操盤術：高階版及中階版的應用！相關行情可搜尋 YOUTUBE【台股龍捲風】及 FB【台股龍捲風】！而未來可留意有基本面，有成交量的個股，漲多的【風力】【生技】【比特幣概念股】停損停利點務必嚴設好，沒有的人不要再追了！

操作不要猜，根據龍捲風操盤術 (簡單、易懂、功夫深)：

【一】勢的操作：

今日日 KD 出現黃金交叉了，前波從 10638 到 11120，漲了 482 點，本波從 10775 會漲到哪呢？

【二】利的研判：

9:30 到 10:00 觀察漲跌家數是否有利今日的勢，今日早盤勢與利同步，故指數震盪後走高！個股方面：矽晶圓、MOSFET、被動元件、【車用零組件】、【二極體】這類族群震盪後還有機會持續走高，波段仍多，但短線若出現出量不漲時，務必先行調節！獲利落袋為安！

【後續作法】

台股近期【風力】【板卡】【生技】表現較強，投機風較盛，漲多個股停損停利點務必設好，今天部分個股已有敗象，堤防出現單日反轉！而今日加權日 KD 出現黃金交叉，權值股有機會再漲一波，防守點上移即可！

◎ 產品透明度特高的【矽晶圓及磊晶矽晶圓】：6488 環球晶 (+8 收 472 拉尾盤，20Ma 仍向上)，5483 中美晶 (+10)，6182 合晶 (-0.45)、3532 台勝科 (-2)，3707 漢磊 (-0.45)、3016 嘉晶 (+0.15)，此族群仍可以中美晶為指標 (112 如預期過關)，接下來看其他個股能否同步跟上，假設出現同步性，整體氣勢才會強，延續力才會夠！

◎ 【MOSFET】：6435 大中 (-1.5)、6525 捷敏、3317 尼克森 (-0.3)、8261? 鼎、5299 杰力 (-2.9)、6138 茂達 (-1.3)，可留意中國長電科股價 (-0.85%)

◎【被動元件】：以 2327 國巨 (+21，收 532) 為指標，2456 奇力新、3068 美磊、3026 禾伸堂(+1.5)、3624 光頡(+1.65)、5317 凱美(+3.2)、2375 智寶(+2.25)、6127 九豪、2492 華新科(+2)、8043 蜜望實、6449 鈺邦、2428 興勤、6175 立敦、3236 千如、2472 立隆、2478 大毅(漲停板)、5255 美桀，漲價行情持續！

◎【二極體】：2481 強茂 (盤中高 59)、5425 台半、3675 德微、5305 敦南、6573 虹揚，可留意營收增加個股的後續性

◎ 電動車及車用股：3665 貿聯 (漲停)、4721 美琪瑪 (+6.5)、4739 康普 (+9)，1536 和大、2231 為升、3552 同致、3346 麗清，目前電動車自動駕駛，及中美貿易戰皆傳利空，但利空卻不跌，就可開始留意！

◎ 指數震盪走高，持續上攻個股有：2013 中鋼構、1597 直得、1514 亞力、4111 濟生、6497 亞獅康、4726 永昕、8406 商之器、1519 華城、6532 瑞耘、6492 生華科、6284 佳邦、2208 台船、6461 益得、1795 美時、6615 慧智、8086 宏捷科、3004 豐達科、1413 宏洲、6523 達爾膚、1760 寶齡富錦，留意明日延續性