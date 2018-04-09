休閒健身市場熱 柏文單月、單季營收衝歷史新高

連鎖健身業者柏文 (8462-TW)(健身工廠) 今 (9) 日公布 3 月合併營收為 2.19 億元，月增 9.55%，年增 21.71%，創單月歷史新高；第 1 季合併營收為 6.33 億元，年增幅達 23.87%，也續創單季新高紀錄。

柏文說明，由於持續拓點，業績穩定成長中，3 月各服務項目營收比重分別為休閒運動及娛樂服務 60.67%(包括「健身工廠」會籍使用費、「肖跳」彈跳床和「滾吧」保齡球等休閒運動服務)；運動保健服務 (教練課程)33.19%；入會費 (含手續費)5.26%。

展望後市，柏文表示，「健身工廠」近 3 年開出的 16 個廠館會員人數仍可望維持較高增長，而專為 3-12 歲兒童打造的「Sklub 兒童體適能俱樂部」已獲得家長熱烈迴響，會員快速累積中。

柏文規劃今年再拓展 7 處「健身工廠」營運據點，包括於 2 月開出的板橋新埔廠和高雄市海寶廠，而高雄市同盟廠、新竹市公道五廠和湳雅廠等 3 處據點均已開始預售，目前預售情況佳，同盟廠、公道五廠將於本月投入營運，湳雅廠 5 月開幕；另 7 月和 9 月分別有桃園市桃園廠、高雄市楠梓廠開出。

除了新據點添營運成長動能，柏文也說明，今年有 3 處廠館營運滿 5 年，器材折舊費用提列完畢，且 2016 年發行的限制員工權利新股有 50% 的費用會在今年第 3 季提列完畢，屆時毛利可望再提升。