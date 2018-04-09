歐股盤中─銀行股領漲 泛歐Stoxx 600上漲0.42%

美國總統川普揚言對中國再「加碼」，課徵 1,000 億美元懲罰性關稅，但市場對貿易戰的擔憂情緒已減輕，在銀行股領漲帶動下，週一 (9 日) 歐股主要指數走揚，泛歐 Stoxx 600 指數一度上漲 0.42%。

台北時間週一下午 6 點 1 分，CNBC 數據顯示，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.42%，英國 FTSE 指數上漲 0.13%，德國 DAX 指數上漲 0.83%，法國 CAC 40 指數上漲 0.41%。

根據 CNBC 報導，週一歐股早盤，銀行股表現最佳，上漲約 0.9%。

德意志銀行宣布，由原共同副執行長 Christian Sewing，取代 John Cryan，擔任執行長一職。

John Cryan 上任未滿 3 年，但投資人已對他信心盡失，不認為他有能力，讓德銀在連續虧損 3 年後，重返獲利。

CEO 換人消息一出，帶動德銀早盤股價大漲 4.3%。

川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，現又打算「加碼」1,000 億美元；中國已放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底，美中貿易戰情勢持續升溫。

另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾表示，勞動市場接近全面就業，通膨可望朝 2% 的目標邁進，若經濟按當前步調成長，便可繼續採取漸進式升息。

上述消息導致上週五美股、歐股皆走低，道瓊指數收跌 2.3%，標普 500、那斯達克指數也都跌逾 2%。

泛歐 Stoxx 600 指數收跌 0.35%，英國 FTSE-100 指數收跌 0.22%，德國 DAX-30 指數收跌 0.52%，法國 CAC-40 指數收跌 0.35%。

不過，週一市場對貿易戰的擔憂情緒，明顯減輕，歐股早盤走揚，美股盤前指數期貨也上漲。