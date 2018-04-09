美股指數期貨盤前上揚、美元穩 金價走跌

上週五，美股收跌，不過週一 (9 日) 盤前交易中，指數期貨上揚，加上美元持穩，導致金價走跌。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一凌晨 4 點 15 分，紐約商品期貨交易所 (COMEX) 黃金期貨價格下跌 3.20 美元 (0.24%)，至每盎司 1,333.00 美元。

台北時間週一下午 4 點 52 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 200 點 (0.84%)，標普 500 期指上漲 0.79%，那斯達克期指上漲 0.98%。

美元對 6 種主要貨幣走勢的美元指數 (DXY) 上漲 0.1%，至 89.92。

其他貴金屬交易方面，白銀期貨變化不大，報每盎司 16.355 美元；鉑金期貨上漲 0.51%，至 922.20 美元。

銅期貨上漲 0.28%，至每磅 3.067 美元。

美國總統川普先前宣布，要對價值逾 500 億美元的中國產品，課徵懲罰性關稅，現又打算「加碼」1,000 億美元；中國方面已放話反擊，稱將不惜代價，對抗到底，美中貿易戰情勢持續升溫。

另一方面，聯準會 (Fed) 主席鮑威爾表示，勞動市場接近全面就業，通膨可望朝 2% 的目標值邁進，若經濟按當前步調成長，便可繼續採取漸進式升息。

上述消息一出，導致上週五美股走低，道瓊指數收跌 2.3%，標普 500、那斯達克指數也都跌逾 2%。