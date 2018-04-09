市場觀望美中貿易戰 國際油價走揚

對於美、中兩大原油消費國之間的貿易爭端發展，市場抱持觀望態度，週一 (9 日) 國際油價走揚。

根據 Investing.com 報導，美東時間週一凌晨 4 點，西德州中級原油期貨上漲 24 美分 (0.4%)，至每桶 62.30 美元；布蘭特原油期貨上漲 35 美分 (0.5%)，至每桶 67.44 美元。

上週五，因市場擔心美中貿易戰情勢，國際油價走跌。

除貿易戰外，能源服務公司貝克休斯 (Baker Hughes) 報告顯示，截至上週為止，美國石油鑽井平台增加 10 座，至 808 座，也導致油價承壓。

上述鑽井平台數量，創 2015 年 3 月以來新高，美國原油產量續增，使市場感到擔憂。

能源情報署 (EIA) 表示，上週美國原油產量已增至每日 1,046 萬桶，創史上新高，超越沙烏地阿拉伯，直逼平均日產量 1,100 萬桶的俄羅斯。

許多分析師與交易員皆示警，美國頁岩油大量增產，恐使石油輸出國組織 (OPEC) 的減產協議效果大打折扣。

其他能源交易方面，汽油期貨上漲 0.4%，至每加侖 1.956 美元；加熱用燃油上漲 0.3%，至每加侖 1.964 美元。

天然氣期貨下跌 0.8%，至至每百萬英熱單位 2.680 美元。