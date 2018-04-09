【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

今日台股受到美國道瓊電子盤期貨上漲，帶動今日台股開盤呈現上漲，雖盤中一度壓回，但仍不減市場對於台股信心，台股收盤上漲 72 點，漲幅 0.67%，台指期價差轉為正價差，顯示市場對於台股後市並不悲觀；籌碼方面，外資現貨部位賣超 9.63 億元，三大法人現貨部位賣超 9.23 億元。

《國際金融市場焦點分析》

上週五美國公布 3 月新增非農就業僅 10.3 萬人，遠低於市場預估的新增 19.3 萬人，失業率也意外維持在 4.1%，美元因此遭遇壓力，儘管美聯儲主席 Powell 無視近期川普引起的全球貿易戰風險，表示央行將持續有耐心地走政策正常化路徑，不過美元依舊受到川普威脅將對中國額外的 1000 億美元商品課徵關稅所衝擊，與美股指數同步走低。

《國際商品市場焦點分析》

美國油服公司貝克休斯報告顯示，上週美國活躍鑽油機台數量持續攀升，加上川普威脅將再對額外的 1000 億美元中國商品課徵關稅，市場擔憂將引致中國進一步的報復舉動，油價受到衝擊再度大跌；儘管中國對美豆進行報復性關稅，但數據顯示美國對中國出口黃豆依舊增加，黃豆價格快速收復跌幅，美國冬麥良率創 2002 年以來同期最差作物評級，小麥期貨週線因此大漲超過 5%。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證